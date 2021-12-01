РПЛ и РФС согласовали увеличение вместимости стадионов на матчах в Москве до 70%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) согласовали с мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение посещаемости домашних матчей московских клубов в Тинькофф-РПЛ до 70% от общей заполняемости стадионов. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее разрешенная вместимость на играх в столице составляла не более 30%.

"Московские клубы - "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА - получили разрешение на допуск не более 70% зрителей от вместимости стадионов на декабрьские матчи. Главное требование для посещения игр - наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия", - говорится в заявлении лиги.

"Динамо" в декабре проведет два домашних матча: против "Уфы" (5 декабря) и "Зенита" (12 декабря) в 17-м и 18-м турах соответственно. "Локомотив" также проведет две домашние игры, 4 декабря железнодорожники сыграют с екатеринбургским "Уралом", а 12 декабря - с "Уфой". "Спартак" в этом году проведет один домашний матч в РПЛ, команда примет грозненский "Ахмат" 4 декабря. ЦСКА 12 декабря проведет домашнюю встречу с тульским "Арсеналом".