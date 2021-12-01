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Летние олимпийские виды спорта

Петербургский "Зенит" обыграл "Бенфику" в матче волейбольной Лиги чемпионов

Встреча закончилась со счетом 3-0

ТАСС, 1 декабря. Санкт-петербургский "Зенит" дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче первого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:19, 25:16, 25:23) в пользу "Зенита". Позже в среду в другом матче группы D германский "Берлин" встретится с сербской "Войводиной".

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Войводиной". Встреча пройдет 15 декабря.

Победителем Лиги чемпионов сезона-2020/21 стал польский клуб ЗАКСА, в финале выиграв у итальянского "Трентино" со счетом 3-1.

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Летние олимпийские виды спорта
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