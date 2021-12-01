"Монако" победил "Анже" в чемпионате Франции. Головин вышел на поле во втором тайме

ТАСС, 1 декабря. "Монако" со счетом 3:1 обыграл "Анже" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе "Монако" отличились Майрон Боаду (25-я минута), Софиан Диоп (45) и Аксель Дисаси (73). На 55-й минуте вратарь гостей Александр Нюбель отметился автоголом.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 70-й минуте матча вместо Диопа и результативными действиями не отметился.

"Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 23 очками, "Анже" располагается на восьмой строчке с 22 очками. В следующем туре "Монако" примет "Мец", "Анже" на выезде сыграет с "Реймсом", оба матча состоятся 5 декабря.