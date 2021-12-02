Сборная Сербии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

ТАСС, 2 декабря. Теннисисты Никола Качич и Новак Джокович принесли сборной Сербии победу над командой Казахстана в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса, обыграв в решающей встрече Андрея Голубева и Александра Недовесова. Матч прошел в Мадриде.

Игра закончилась со счетом 6:2, 2:6, 6:3 в пользу сербской пары. В первой встрече матча представитель Казахстана Михаил Кукушкин победил серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11). Во второй игре первая ракетка мира Джокович обыграл Александра Бублика (6:3, 6:4).

В полуфинале сербская команда встретится со сборной Хорватии, матч состоится 3 декабря.

Сборная Сербии выигрывала Кубок Дэвиса в 2010 году, в 2013 году сербы дошли до финала.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.