Два очка Панарина и 33 сейва Шестркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Труба (4-я минута), Драйден Хант (10), Крис Крайдер (21) и Артемий Панарин (60), у проигравших отличился Морган Фрост (30).

ТАСС, 2 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Филадельфию" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин также отметился результативной передачей, всего на его счету 23 очка (6 шайб + 17 передач) в нынешнем сезоне. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 33 броска.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 31 очком в 21 игре. "Филадельфия" потерпела седьмое поражение подряд и идет седьмой с 20 очками в 21 встрече.

В следующем матче "Рейнджерс" 4 декабря примут "Сан-Хосе", "Филадельфия" двумя днями позднее на своей площадке сыграет с "Тампой".