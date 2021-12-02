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НХЛ

"Колорадо" разгромно проиграл "Торонто" в матче НХЛ. Ничушкин отметился передачей

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу канадского клуба
Валерий Ничушкин ("Колорадо") AP Photo/David Zalubowski
Описание
Валерий Ничушкин ("Колорадо")
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 2 декабря. "Торонто" победил "Колорадо" со счетом 8:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Вильям Ньюландер (5-я минута), Джейсон Спецца (7), Остон Мэттьюс (15, 41, 49), Тревис Дермотт (33), Джон Таварес (37) и Пьер Энгвалль (51), у проигравших отличились Самуэль Жирард (20) и Назем Кадри (32, 57).

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей, всего на его счету в текущем сезоне 9 очков (5 шайб + 4 передачи).

"Торонто" занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 35 очками в 24 играх. "Колорадо" идет шестым в Центральном дивизионе с 23 очками в 19 встречах.

В следующем матче "Колорадо" 3 декабря в гостях сыграет с "Монреалем", "Торонто" двумя днями позднее на выезде встретится с "Миннесотой".

В другом матче игрового дня "Ванкувер" в гостях победил "Оттаву" со счетом 6:2.

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