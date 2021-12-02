Главная бейсбольная лига впервые с 1995 года приостановила работу

ТАСС, 2 декабря. Главная бейсбольная лига (MLB, Major League Baseball) не смогла достичь соглашения с представляющей интересы бейсболистов ассоциацией игроков, что привело к приостановке ее работы впервые с 1995 года. Об этом в четверг говорится в письме комиссара по бейсболу Роберта Манфреда, адресованном фанатам.

"Несмотря на все усилия лиги заключить сделку с ассоциацией игроков, мы не смогли продлить нашу 26-летнюю историю трудового мира и прийти к соглашению до истечения срока действия текущего соглашения. Поэтому мы были вынуждены временно прибегнуть к локауту (отстранению от спортивной деятельности в рамках MLB - прим. ТАСС) игроков Главной лиги [бейсбола], который вступит в силу в 00:01 по времени Восточного побережья США (08:01 мск - прим. ТАСС) 2 декабря", - указано в тексте, размещенном на официальном сайте лиги.

Как уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), ассоциация в ходе переговоров, начавшихся весной 2020 года, выразила недовольство в связи со снижением заработной платы игроков среднего класса и перенаправления выплат ветеранам лиги. Локаут подразумевает ограничение доступа игроков к тренировочным площадкам и залам. Кроме того, вводится мораторий на подписание контрактов. В связи с этим многие клубы пытались договориться с игроками в преддверии локаута, заключив новые контракты на сумму более $1,9 млрд, включая однодневный рекорд в более чем $1,4 млрд в среду - последний день переговоров между Главной бейсбольной лигой и ассоциацией игроков.

По словам комиссара, MLB надеется, что временная блокировка спортсменов позволит перезапустить переговоры по заключению нового коллективного договора, что повысит шансы начать сезон вовремя. "Локаут был необходим, потому что видение Ассоциации игроков Главной лиги бейсбола поставило под угрозу конкурентоспособность большинства команд, - написал Манфред. - С самого начала ассоциация игроков не желала сдвигаться с исходной позиции, идти на компромисс или сотрудничать в поиске решений".

По данным АП, сезон 1994 года был прерван 232-дневной приостановкой работы MLB, приведшей к первой за 90 лет отмене Мировой серии. Руководство лиги было вынуждено возобновить работу в апреле 1995 года в соответствии с условиями истекшего соглашения на основании судебного запрета.

Сезон-2021 MLB завершился 2 ноября. Старт следующего сезона запланирован на 31 марта.