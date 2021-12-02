Совет Минспорта поддержал кандидатуру Костоглода на пост тренера сборной по гребле

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ поддержал предложение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) доверить пост главного тренера сборной трехкратному призеру Олимпийских игр Александру Костоглоду. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор ВФГБК Елена Исхакова.

В соответствии с законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" общероссийские спортивные федерации обязаны согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды РФ по соответствующему виду спорта с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке.

"На экспертном совете было заслушано предложение федерации. Экспертный совет поддержит кандидатуру Александра Костоглода на пост главного тренера сборной", - сказала Исхакова.

Окончательное решение по главному тренеру сборной России по гребле на байдарках и каноэ примет министр спорта РФ Олег Матыцин.

С января 2015 года по октябрь 2021 года сборную России по гребле на байдарках и каноэ возглавлял Александр Жданов. На Олимпиаде в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа, его спортсменам не удалось завоевать ни одной награды.

Костоглоду 47 лет, на Играх 2004 года в Афинах он выиграл серебро в каноэ-двойке на дистанции 1 000 метров и бронзу на 500-метровке, на Олимпиаде-2008 в Пекине стал вторым в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В его активе также шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград чемпионатов мира.