Газизов: футболист Агаларов может заиграть в европейских командах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. У нападающего российского футбольного клуба "Уфа" Гамида Агаларова есть большие шансы проявить себя в европейских командах. Такое мнение высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Агаларов может заиграть в определенных европейских командах, у него большие шансы, - сказал Газизов. - Надо работать. Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты и прогрессировать там. От этого наша сборная станет сильней".

Агаларову 21 год, в текущем сезоне РПЛ он забил 13 голов в 16 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Нападающий провел четыре матча за молодежную сборную России, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также форвард вызывался в основную национальную команду, но не принимал участие в играх.

"Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в 16 матчах.