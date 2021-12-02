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Футбол в России

Кобелев назвал фаворитов на получение премии "Первая пятерка"

По мнению специалиста, больше шансов на приз имеют Гамид Агаларов, Константин Тюкавин и Арсен Захарян

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов и игроки московского "Динамо" Константин Тюкавин и Арсен Захарян являются фаворитами на получение премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка России Андрей Кобелев.

Помимо Агаларова, Тюкавина и Захаряна претендентами на приз являются Кирилл Боженов ("Химки"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов, Даниил Хлусевич (оба - "Арсенал") и Наиль Умяров ("Спартак").

"Очень сложно говорить, здесь надо брать два сезона: половину прошлого и первый отрезок нынешнего. В эти полсезона Агаларов выглядит предпочтительней с точки зрения результата, он является лучшим бомбардиром, я бы приз отдал ему. Но так как он в первой половине года не играл, то на первый план могут выйти Захарян и Тюкавин - эти игроки делают результат в "Динамо". Поэтому фавориты по календарному году Захарян и Тюкавин, а по текущему сезону - Агаларов", - сказал Кобелев.

Приз "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.

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