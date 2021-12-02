Газизов заявил, что "Уфа" может погибнуть без должного финансирования

ТАСС, 2 декабря. Футбольный клуб "Уфа" испытывает проблемы с финансированием. Об этом заявил генеральный директор команды Шамиль Газизов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В сентябре глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о предстоящем появлении у клуба базового спонсора.

"На сегодняшний момент есть проблемы. Бюджет "Уфы" состоит из вливаний спонсоров, регионального фонда и продаж игроков, - заявил Газизов. - Если бы в свое время не продавали футболистов, то сейчас был бы большой швах. Надо подождать [спонсора], прошло пять месяцев, мы ждем".

"Конечно, "Уфа" может погибнуть. В любом случае региональные клубы так или иначе зависят от помощи руководства, но мы конкурируем с огромными компаниями с сумасшедшими бюджетами. Вот мы играли со "Спартаком", у которого бюджет более 10 миллиардов рублей, а у нас - 650 миллионов, и мы создаем конкуренцию", - добавил он.

"Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в 16 матчах. В следующем туре команда сыграет 5 декабря на выезде с московским "Динамо".