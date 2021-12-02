Плющенко надеется, что финал серии Гран-при по фигурному катанию проведут в другие даты

ТАСС, 2 декабря. Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко надеется, что финал серии Гран-при перенесут на другие даты. Комментарий Плющенко приводит газета "Спорт-Экспресс".

Финал серии Гран-при должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но был отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что обсудит возможность переноса даты финала Гран-при на конец сезона и примет решение как можно скорее.

"Жду полного решения от федерации, - сказал Плющенко. - Надеюсь, в итоге будет перенос финала Гран-при. Может быть, в Россию перенесут, у нас все базы великолепные готовы - в Сочи, Красноярске, Челябинске, Петербурге, Москве. Было бы здорово".

Также специалист подчеркнул, что продолжает готовиться со своими подопечными к соревнованиям. "Мы продолжаем работать, у меня четыре спортсмена должны были поехать, - отметил Плющенко. - Не удивляет ли, что отменили всего за неделю до старта? Если новый штамм, то ничего не поделаешь, сейчас в таких тяжелых рамках весь мир".

"Мы, спортсмены, как солдаты - нам скажут работать, мы работаем. Меня так в свое время готовил [Алексей] Мишин, я так же готовлю и своих спортсменов. Нужно быть готовыми ко всему", - добавил специалист.