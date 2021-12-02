Хартли считает, что игра в Дубае может дать начало раскрутке нового бренда в КХЛ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 2 декабря. Вынесенный матч в Дубае (ОАЭ) может дать начало раскрутке нового бренда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), связанного с клубом из этого города. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

"Авангард" и "Ак Барс" 3 декабря проведут матч в Дубае.

"Мы играли в Швейцарии выставочные матчи в маленьких деревнях. Согласен, что тут нетрадиционный для хоккей рынок, и я с нетерпением жду этого матча. Мы можем проанализировать то, как эта игра повлияет на период три-шесть месяцев, в течение года. Надеюсь, что эта игра даст начало новой франшизе в лиге", - сказал Хартли.

Главного тренера "Авангарда" не смущает расстояние, которое команда преодолела, чтобы сыграть в ОАЭ матч КХЛ. "Это часть твоей жизни, твоего расписания. Мы ездили играть с "Куньлунем" еще до ковида. Ничего страшного, КХЛ - это серьезная лига, которая растет", - отметил он.