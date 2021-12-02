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Женский чемпионат мира по гандболу

В женской сборной России по гандболу произошла замена перед стартом на чемпионате мира

Тест на коронавирус гандболистки Ирины Корнеевой дал сомнительный результат

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тест гандболистки женской сборной России Ирины Корнеевой на коронавирус дал сомнительный результат, в результате чего в первых матчах чемпионата мира ее заменит Ксения Закордонская. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

"К сожалению, Ирина Корнеева, на которую рассчитывал тренерский штаб, не сможет помочь команде на стартовом этапе турнира, - сказала главный тренер сборной России Людмила Бодниева. - На данный момент мы приняли решение не рисковать и вызвали вместо нее молодую гандболистку Ксению Закордонскую, это тот случай, который можно назвать заменой по позиции. Будем надеяться, что Корнеева еще сможет присоединиться к команде, ведь по ходу турнира у нас будет возможность произвести замены из расширенного списка, в котором заявлено 35 игроков. Мы довольны сбором и товарищеским турниром в Норвегии и сейчас уже полностью сфокусированы на предстоящей игре с Камеруном".

Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Испании с 1 по 19 декабря в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. Сборная России стартует на чемпионате мира 3 декабря матчем против команды Камеруна. Также на предварительном этапе россиянки сыграют с командами Польши (5 декабря) и Сербии (7 декабря). Все встречи пройдут в Лирии.

Теги
Женский чемпионат мира по гандболу
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