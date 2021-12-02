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КХЛ

Толчинский: условия в Дубае не помешают сосредоточиться на матче КХЛ

Вынесенный матч в ОАЭ между "Авангардом" и "Ак Барсом" пройдет 3 декабря

ДУБАЙ /ОАЭ/, 2 декабря. /ТАСС/. Никакой расслабленности, несмотря на условия проведения матча Континентальной хоккейной лиги в Дубае, нет. Об этом журналистам рассказал нападающий "Авангарда" Сергей Толчинский.

"Авангард" и "Ак Барс" 3 декабря проведут вынесенный матч лиги в Дубае. Температура воздуха на данный момент в городе составляет около 30 градусов тепла.

"Есть какая-то мотивация в другой стране показать лигу, свой лучший хоккей. Надеюсь, и в России будут смотреть этот матч, тем более что игры с "Ак Барсом" тяжелые. Никакой расслабленности, несмотря на местные условия, нет", - сказал Толчинский.

Матч примет "Кока-Кола - Арена", которая вмещает 12 тыс. зрителей. "Хорошая арена, новая, современная. Отсутствие активных болельщиков, конечно, скажется. Хочется всегда играть перед теми, кто тебя поддерживает", - отметил хоккеист.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли отметил хорошее качество льда арены в Дубае. "Лед неплохой, быстрый. Хорошо катишь по нему, не врезаешься в него", - подчеркнул он.

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