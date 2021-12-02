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КХЛ

Хартли не против того, чтобы хоккеисты "Авангарда" прокатились на верблюдах в ОАЭ

"Авангард" и "Ак Барс" проведут вынесенный матч КХЛ в Дубае 3 декабря

ДУБАЙ /ОАЭ/, 2 декабря. /ТАСС/. Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли считает, что игроки команды должны получить удовольствие от посещения ОАЭ в рамках проведения вынесенного матча Континентальной хоккейной лиги с "Ак Барсом". Об этом он рассказал журналистам.

Матч лиги впервые пройдет в Эмиратах, в Дубае. Игра состоится 3 декабря.

"Хотелось бы, чтобы они насладились пребыванием, возможно, прокатились на верблюдах. Мы были в Сочи, Казани, и до игры я, к примеру, бывал в казанском Кремле. Это тоже часть игры, когда приезжаешь в другой город", - сказал Хартли.

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