Представители МОК в январе проведут личную встречу с китайской теннисисткой Пэн Шуай

ТАСС, 2 декабря. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) в январе 2022 года проведут личную встречу с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Мы, как и многие другие люди и организации, разделяем озабоченность по поводу благополучия и безопасности Пэн Шуай. Вчера команда МОК связалась с ней по видеозвонку. Мы предложили ей всестороннюю поддержку, будем поддерживать с ней постоянную связь и уже договорились о личной встрече в январе" - говорится в заявлении МОК.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) из-за ситуации с Пэн Шуай приостановила проведение всех соревнований на территории Китая, включая Гонконг. Китайские власти назвали это решение политизацией спорта.

"Есть разные способы добиться благополучия и безопасности Пэн Шуай, мы подошли к ситуации гуманно. Поскольку она является трехкратной участницей Олимпийских игр, МОК решает эти проблемы напрямую с китайскими спортивными организациями. Мы используем "тихую дипломатию", которая с учетом обстоятельств и на основе опыта правительств и других организаций является наиболее многообещающим способом эффективно действовать в таких вопросах. Наш подход, ориентированный на человека и личность, означает, что мы по-прежнему озабочены ее личной ситуацией и будем продолжать поддерживать ее", - сказано в заявлении МОК.

Ситуация вокруг спортсменки

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети "Вэйбо" сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После этого комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске "Вэйбо" и "Байду". Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале.

Ситуация вокруг Пэн Шуай привлекла внимание международной общественности: об обеспокоенности за судьбу и безопасность спортсменки заявляли МИД Франции, Великобритании, Госдепартамент США, WTA, а также ряд всемирно известных теннисистов и других спортсменов.

21 ноября Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике - она приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису в Пекине. При объявлении ведущим ее имени Пэн Шуай поприветствовала зрителей рукой и поклонилась трибунам. В тот же день у нее состоялся разговор с президентом МОК Томасом Бахом, в котором она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации, в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.