Нестеров, Грубец и Галиев признаны лучшими игроками месяца в КХЛ

ТАСС, 2 декабря. Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров признан лучшим защитником ноября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В 11 матчах месяца Нестеров набрал 10 (1 шайба + 9 результативных передач) очков. Впервые за 7 лет лучшим защитником по итогам месяца признан игрок ЦСКА, в ноябре 2014 года им стал Георгий Мишарин.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан чех Шимон Грубец из омского "Авангарда", который одержал семь побед в десяти матчах. Грубец отразил 93,57% бросков по своим воротам и провел два матча на ноль. Его одноклубник Арсений Грицюк впервые стал лучшим новичком месяца, набрав 6 (5+1) очков в восьми встречах.

Станислав Галиев из московского "Динамо" признан лучшим нападающим, в десяти матчах он набрал 15 (7+8) очков. На счету Галиева два дубля и две победные шайбы.