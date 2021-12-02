В "Спартаке" уважают решение фанатов поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" с уважением относится к акции протеста фанатских объединений команды, которая планируется во время матча 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Об этом журналистам заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2 в матче 16-го тура РПЛ. По ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" 4 декабря покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд, и призвали другие клубы поддержать акцию. Фанатские объединения "Спартака" "Фратрия" и Supporters Group поддержат данную акцию на домашнем матче против "Ахмата" 4 декабря.

"Болельщики "Спартака" - лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперед и дома, и на выезде, - сказал Зеленов. - Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов - раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона "Открытие Банк Арена" готовы к этому".

"Спартак" после 16 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.