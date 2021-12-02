Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира

ТАСС, 2 декабря. Лиза Тереза Хаузер из Австрии заняла первое место в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Хаузер преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 30,2 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала шведка Эльвира Эберг (отставание 12,5 секунды; 2 промаха), тройку лучших замкнула представительница Белоруссии Анна Сола (+14,4; 1).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 20-е место (+1.03,0; 1). Кристина Резцова стала 27-й (+1.14,6; 2), Ульяна Нигматуллина - 29-й (+1.16,3; 1), Лариса Куклина - 43-й (1.38,5; 1), Ирина Казакевич - 45-й (+1.46,5; 2). Валерия Васнецова заняла 63-е место (+2.09,6; 2) и не смогла отобраться в гонку преследования, которая пройдет в субботу.

В общем зачете Кубка мира первой идет Хаузер с 134 очками. На втором месте идет белоруска Динара Алимбекова (129 очков). Тройку лидеров замыкает Эльвира Эберг (111). Лучшей из россиянок в общем зачете является занимающая 11-ю строчку Нигматуллина (76).

Позднее в четверг пройдет мужская спринтерская гонка.