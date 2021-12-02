Московское "Динамо" обыграло "Барыс" в матче КХЛ

ТАСС, 2 декабря. Московское "Динамо" со счетом 4:2 одержало победу над "Барысом" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане на "Барыс-Арене" в присутствии 3 464 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Ведин (1-я минута), Вячеслав Войнов (4), Оскар Линдберг (8) и Вадим Шипачев (41). У проигравших отличились Коди Куник (38) и Кёртис Волк (49).

Форвард "Динамо" Александр Петунин провел 200-ю игру в КХЛ. В последний раз "Барыс" дома побеждал бело-голубых в октябре 2016 года.

Нападающий московской команды Шипачев вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, набрав 276 очков. Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634).

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 48 очками в 35 встречах, "Барыс" располагается на десятой строчке на Востоке с 30 очками после 34 игр. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет уфимским "Салаватом Юлаевым", "Барыс" встретится в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком", обе игры пройдут 4 декабря.