Сборная России вышла вперед в четвертьфинальном матче против шведов на Кубке Дэвиса

ТАСС, 2 декабря. Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Швеции Элиаса Имера в первой игре четвертьфинального матча Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3) в пользу Рублева. Сборная России вышла вперед в противостоянии - 1-0. В следующей игре Даниил Медведев встретится с Микаэлем Имером. На парную встречу заявлены Рублев и Аслан Карацев, которые сыграют с Андре Йёранссоном и Робертом Линдстедтом.

В полуфинале победители матча сыграют с командой Германии.

В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.