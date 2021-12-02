ЦСКА одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв "Панатинаикос"

ТАСС, 2 декабря. Московский ЦСКА на домашней площадке со счетом 97:77 обыграл греческий "Панатинаикос" в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Алексей Швед, на счету которого 17 очков. В составе "Панатинаикоса" больше всех очков набрал Окаро Уайт (19).

ЦСКА одержал восемь побед и потерпел пять поражений. Армейцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице. "Панатинаикос" с тремя победами находится на 17-й строчке. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших клубов по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с литовским "Жальгирисом", "Панатинаикос" примет "Альбу" из Германии, оба матча состоятся 10 декабря.