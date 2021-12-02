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Допинг в спорте

WADA вернуло статус соответствия Международной федерации баскетбола среди глухих

Также сообщается, что WADA может вернуть статус соответствия Антидопинговому агентству Таиланда

ТАСС, 2 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло статус соответствия Международной федерации баскетбола среди глухих (DIBF). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

14 сентября WADA признало восемь агентств не соответствующими антидопинговому кодексу. Среди них были антидопинговые организации Черногории, Румынии, Таиланда, КНДР, Индонезии, Немецкоязычного сообщества Бельгии, Международная федерация гиревого спорта, а также Международная федерация баскетбола среди глухих.

"После голосования исполнительного комитета в Париже WADA исключило DIBF из списка организаций, не соответствующих антидопинговому кодексу. DIBF реализовала меры, необходимые для устранения несоблюдения правил, а именно включение кодекса в правила федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что WADA может вернуть статус соответствия Антидопинговому агентству Таиланда. Для этого агентство должно внедрить антидопинговый кодекс в свою национальную правовую систему.

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