Благотворительный матч с участием игроков ЖХЛ и ветеранов пройдет на Красной площади

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Благотворительная встреча с участием игроков Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), ветеранов и звезд шоу-бизнеса пройдет на Красной площади. Об этом журналистам сообщили на встрече медиаклуба "Бесценная лига".

Игра пройдет 24 декабря в поддержку благотворительного фонда "Линия жизни". На лед выйдет смешанная команда, состоящая из игроков ЖХЛ и ветеранов, выступавших в Континентальной хоккейной лиге. Соперником станет мужская сборная, в которую войдут легендарные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, журналисты и комментаторы. Поддержать игроков на ГУМ-каток придут их друзья и близкие, знаменитости и блогеры.

Все средства, собранные от продажи билетов на матч и лотереи среди гостей, будут направлены на помощь тяжелобольным детям и закупку высокотехнологичного оборудования для российских больниц.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших игроков матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием "Бесценный трофей" и возможность выйти на лед вместе с хоккеистом любимого клуба, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться со спортсменами и легендарными тренерами.