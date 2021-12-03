Матч "Зенит" - "Ростов" откроет программу 17-го тура чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Программа 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в пятницу матчем между футбольными клубами "Зенит" и "Ростов". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 мск.

Команды подходят к предпоследнему туру чемпионата России в 2021 году в разном психологическом состоянии - "Зенит" в 16-м туре на выезде обыграл московский ЦСКА (2:0), а "Ростов" в гостях потерпел поражение от грозненского "Ахмата" (0:2). Петербуржцы в десяти осенних играх РПЛ одержали семь побед, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения. Ростовчане, в свою очередь, три раза победили, трижды сыграли вничью и уступили соперникам в четырех встречах.

Предстоящий матч станет 56-м в истории встреч "Зенита" и "Ростова" в российской истории; по итогам 55 встреч статистическое преимущество на стороне сине-бело-голубых - они одержали 28 побед, дончане - 14, еще 13 игр завершились вничью. Команда из Ростова-на-Дону не обыгрывала "Зенит" с мая 2019 года (домашняя победа со счетом 1:0). В Санкт-Петербурге она в последний раз побеждала в ноябре 2013 года (2:0). С того времени "Зенит" принимал соперника семь раз - пять игр завершились в пользу хозяев поля, еще в двух стороны не смогли выявить сильнейшего.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в предстоящем матче не сможет рассчитывать на вратаря Станислава Крицюка, который получил травму в начале ноября в матче Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (2:4) и выбыл на срок до трех месяцев. При этом все полевые игроки, в том числе пропустивший встречу с ЦСКА бразильский полузащитник Вендел, готовы выйти на поле в пятницу. Список футболистов, на которых не сможет рассчитывать наставник "Ростова" Виталий Кафанов, длиннее - из-за повреждений игру пропустят полузащитники Кэнто Хасимото и Павел Мамаев. Также матч могут пропустить защитник Николай Поярков и хавбек Армин Гигович.

Предстоящий матч будет обслуживать судейская бригада во главе с 39-летним Алексеем Матюниным, который в ноябре достиг отметки в 100 матчей в чемпионатах России. Арбитр из Москвы 15 раз работал на матчах с участием "Зенита" в РПЛ, в которых петербуржцы одержали восемь побед при четырех ничьих и трех поражениях. Также за его плечами 19 игр с участием "Ростова", из которых семь дончане выиграли, шесть встреч завершились вничью, еще шесть - поражениями. В сезоне-2020/21 Матюнин обслуживал матч "Зенит" - "Ростов", та игра на "Газпром Арене" завершилась вничью со счетом 2:2.

Программа 17-го тура РПЛ продолжится в субботу и воскресенье. 4 декабря состоятся игры "Крылья Советов" - ЦСКА (начало - в 14:00 мск), "Спартак" - "Ахмат" (17:00) и "Локомотив" - "Урал" (19:00). 5 декабря пройдут матчи "Химки" - "Арсенал" (14:00), "Динамо" - "Уфа" (16:30), "Нижний Новгород" - "Рубин" (16:30) и "Сочи" - "Краснодар" (19:00).