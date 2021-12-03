Ферстаппен на первом в истории этапе в Саудовской Аравии может стать чемпионом "Формулы-1"

ТАСС, 3 декабря. Программа 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Саудовской Аравии - стартует 3 декабря. Страна впервые примет у себя этап "королевских гонок", заезды пройдут на городской трассе в Джидде при искусственном освещении.

На этапе в Саудовской Аравии может определиться имя чемпиона текущего сезона, за две гонки до финиша нидерландец Макс Ферстаппен опережает британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") на восемь очков. Гонщик "Ред Булл" станет чемпионом мира в Джидде при следующих раскладах: если выиграет гонку и покажет быстрый круг, а Хэмилтон финиширует шестым и ниже; если просто выиграет гонку, а британец займет седьмое место и ниже; если финиширует вторым с быстрым кругом, а семикратный чемпион мира станет 10-м или ниже; если финиширует вторым, а Хэмилтон не попадет в очковую зону.

Однако результаты последних гонок говорят в пользу Хэмилтона: он выиграл предыдущие два этапа и сбавлять темп не намерен, плюс ко всему на его стороне более свежий мотор, чем у его соперника. Если британец выиграет гонку в Джидде и покажет быстрый круг, а Ферстаппен финиширует вторым, то на заключительный этап претенденты на титул отправятся с одинаковым количеством очков.

Разговоры о Гран-при Саудовской Аравии начались в мае 2019 года. Сначала был представлен проект трассы в рамках города-парка Киддия, в 45 км от Эр-Рияда, но постройка автодрома там требовала большего времени, поэтому было решено сконструировать временную городскую трассу в Джидде, а позже перенести этап в Киддию. Строительство началось в апреле 2021 года, к старту этапа не все работы удалось завершить, но основные объекты были построены, и трасса получила лицензию Международной автомобильной федерации (FIA). Трек включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга - 242 км/ч.

Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 16:30 мск, вторая - в 20:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (17:00 мск) и квалификация (20:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (20:30 мск).