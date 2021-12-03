Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 3 декабря. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 3:2 в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей отличились Бруну Фернандеш (44-я минута) и Криштиану Роналду (52, 71 - с пенальти). У проигравших забитыми мячами отметились Эмил Смит-Роу (13) и Мартин Эдегор (54). Перед голом Смита-Роу полузащитник хозяев Фред наступил на ногу голкиперу своей команды Давиду Де Хеа, который получил повреждение и упал на газон, из-за чего он не смог среагировать на удар полузащитника "Арсенала". Сначала главный арбитр встречи отменил гол, так как зафиксировал нарушение правил со стороны игроков гостей, однако после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан.

Первый гол Роналду в матче стал для него 800-м в карьере. Фернандеш провел 100-й матч за "Манчестер Юнайтед".

21 ноября "Манчестер Юнайтед" покинул главный тренер норвежец Уле-Гуннар Сульшер, исполняющим обязанности стал Майкл Каррик. В понедельник было объявлено, что немецкий специалист Ральф Рангник станет главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца текущего сезона. Ранее он занимал должность руководителя по спорту и развитию московского футбольного клуба "Локомотив". В матче с "Арсеналом" манкунианцами руководил Каррик.

"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Арсенала" в чемпионате впервые с 29 апреля 2018 года, тогда команда из Манчестера одержала победу со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" поднялся на седьмое место, набрав 21 очко, "Арсенал" с 23 очками идет пятым. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Кристал Пэлас" 5 декабря, "Арсенал" днем позже в гостях сыграет с "Эвертоном".