Подозрения на коронавирус у баскетболиста "Лейкерс" Джеймса не подтвердились

ТАСС, 3 декабря. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс исключен из протокола по охране здоровья и безопасности, так как подозрения на коронавирус у него не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Джеймс был помещен на карантин перед матчем с "Сакраменто" (117:92), который состоялся в ночь на 1 декабря. Тест форварда на коронавирус, который он сдал в понедельник, показал положительный результат. После этого игрок прошел еще несколько тестов, которые не подтвердили первоначальный результат.

Таким образом, Джеймс сможет принять участие в матче "Лейкерс" против "Лос-Анджелес Клипперс", который состоится в ночь на субботу. "Лейкерс" занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений.