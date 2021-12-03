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НБА

Подозрения на коронавирус у баскетболиста "Лейкерс" Джеймса не подтвердились

Форвард сможет принять участие в ближайшем матче команды, который состоится в ночь на субботу
Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Описание
Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс")
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ТАСС, 3 декабря. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс исключен из протокола по охране здоровья и безопасности, так как подозрения на коронавирус у него не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Джеймс был помещен на карантин перед матчем с "Сакраменто" (117:92), который состоялся в ночь на 1 декабря. Тест форварда на коронавирус, который он сдал в понедельник, показал положительный результат. После этого игрок прошел еще несколько тестов, которые не подтвердили первоначальный результат.

Таким образом, Джеймс сможет принять участие в матче "Лейкерс" против "Лос-Анджелес Клипперс", который состоится в ночь на субботу. "Лейкерс" занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений.

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