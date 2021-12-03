Шайба и передача Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин (24-я минута), Кейл Макар (36), Андре Бураковски (43) и Габриэль Ландескуг (58). У проигравших отличился Бен Чиаро (27).

ТАСС, 3 декабря. "Колорадо" одержал победу над "Монреалем" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин, который отличился в меньшинстве, а также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Бураковски, забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету пять результативных передач в 11 матчах. Российский защитник "Монреаля" Александр Романов результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Колорадо" занимает третье место, набрав в 20 матчах 25 очков. "Монреаль" идет седьмым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 14 очков после 25 игр.

В следующем матче "Колорадо" в гостях сыграет с "Оттавой", "Монреаль" на выезде встретится с "Нэшвиллом". Обе игры пройдут 5 декабря.