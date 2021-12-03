Шайба Бучневича не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ с "Тампой"

ТАСС, 3 декабря. "Тампа" одержала победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат (8-я минута), Энтони Сирелли (45) и Виктор Хедман (49, 51), у проигравших отличились Брэндон Саад (35) и российский нападающий Павел Бучневич (48).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев, нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Тампа" занимает третье место, набрав 30 очков в 22 матчах. "Сент-Луис" идет вторым в Центральном дивизионе с 27 очками после 23 игр.

"Тампа" в следующем матче 5 декабря сыграет в гостях с "Бостоном", "Сент-Луис" 4 декабря на выезде встретится с "Флоридой".

В другом матче игрового дня "Флорида" одержала волевую победу над "Баффало" со счетом 7:4, после первого периода счет был 3:0 в пользу "Баффало". Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский был заменен в середине второго периода после четвертой пропущенной шайбы.