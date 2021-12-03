"Вашингтон" проиграл "Чикаго" в матче НХЛ. Кузнецов забросил шайбу с передачи Овечкина

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт (20-я минута), Доминик Кубалик (33) и Сет Джонс (52). У проигравших отличились Ник Дауд (22), российский нападающий Евгений Кузнецов (38) и Гарнет Хэтэуэй (41). Автором победного буллита стал Патрик Кейн.

ТАСС, 3 декабря. "Вашингтон" в серии буллитов потерпел поражение от "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В эпизоде с голом Кузнецова результативной передачей отметился российский форвард Александр Овечкин. На его счету в текущем сезоне 38 (19 голов + 19 передач) очков в 24 матчах, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22, уступая нападающим "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю (41, 20+21) и Коннору Макдэвиду (40, 15+25). На счету Кузнецова в этом сезоне 28 (8+20) очков.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 34 очка в 24 матчах. "Чикаго" с 18 очками после 22 игр идет седьмым в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Коламбус", "Чикаго" в гостях сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс". Обе встречи пройдут 5 декабря.