"Оттава" обыграла "Каролину" в матче НХЛ. Зуб сделал результативный пас

ТАСС, 3 декабря. "Оттава" одержала победу над "Каролиной" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Форментон (3-я, 50-я минуты) и Джош Норрис (55). У проигравших отличились Теуво Терявяйнен (53) и российский нападающий Андрей Свечников (54), для которого этот гол стал девятым в текущем сезоне.

В эпизоде со второй шайбой Форментона результативный пас на свой счет записал российский защитник Артем Зуб. В этом сезоне он провел 21 матч, забросил одну шайбу и сделал семь передач.

"Оттава", прервавшая серию из шести поражений, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 11 очков в 21 матче. "Каролина" с 31 очком после 22 игр идет третьей в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Оттава" примет "Колорадо", "Каролина" дома сыграет с "Баффало". Обе встречи пройдут 5 декабря.

В другом матче игрового дня "Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1. Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин сделал 33 сейва.