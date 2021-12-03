Три очка Капризова и гол Куликова принесли "Миннесоте" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 3 декабря. "Миннесота" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов (9-я, 23-я минуты), также шайбы на счету Рема Питлика (12), российского защитника Дмитрия Куликова (31) и Райана Хартмана (57). На счету Капризова также результативная передача. У проигравших отличились Райан Грейвс (23) и Томаш Татар (28).

Капризов набирает очки в четвертом матче подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету 28 (9 голов + 19 передач) очков. Куликов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также он отдал девять результативных пасов.

"Миннесота" укрепила лидерство в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда в 23 матчах набрала 33 очка. "Нью-Джерси" с 22 очками после 21 игры идет шестым в Столичном дивизионе.