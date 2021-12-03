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НХЛ

"Коламбус" проиграл "Далласу" в дебютном матче российского вратаря Тарасова в НХЛ

В составе проигравшей команды результативной передачей отметился защитник Владислав Гавриков
Даниил Тарасов ("Коламбус") AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Даниил Тарасов ("Коламбус")
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 3 декабря. "Даллас" одержал победу над "Коламбусом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон (2-я, 38-я минуты) и Тайлер Сегин (37). У проигравших отличились Бун Дженнер (7) и Александр Тексье (23). В эпизоде с голом Тексье результативную передачу на свой счет записал российский защитник Владислав Гавриков.

Дебютный матч в НХЛ провел российский вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов. 22-летний голкипер отразил 34 броска по своим воротам. В Континентальной хоккейной лиге он выступал за уфимский "Салават Юлаев".

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Даллас" поднялся на третье место, набрав 26 очков в 21 матче. "Коламбус" с 24 очками после 21 игры идет пятым в Столичном дивизионе.

"Даллас" в следующем матче 7 декабря примет "Аризону", "Коламбус" 5 декабря в гостях сыграет с "Вашингтоном".

В другом матче игрового дня "Бостон" в гостях обыграл "Нэшвилл" со счетом 2:0.

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