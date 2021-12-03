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Биатлон

Майгуров рассказал, где российские биатлонисты будут готовиться к Олимпиаде в Пекине

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля

ТАСС, 3 декабря. Мужская сборная России проведет тренировочный сбор перед Олимпийскими играми в Пекине на Семинском перевале, женщины будут тренироваться в Италии. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире телеканала "Россия 24".

"В тот короткий промежуток времени между Кубком мира и Олимпиадой мужская сборная проведет тренировочный сбор на Семинском перевале, это Республика Алтай. Женщины проведут заключительный сбор в Италии на высоте 1 600 м. На Семинском перевале высота составляет 1 800 м, то есть максимально приближено к условиям Пекина", - сказал Майгуров.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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