Шунин: у сборной России хорошая сетка в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сборной России по футболу достались хорошие соперники в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Такое мнение газете "Спорт-Эксперсс" высказал вратарь московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин.

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель матча встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"У нас хорошая турнирная сетка, соперники примерно одного, нашего уровня, - сказал Шунин. - Уверен, мы поборемся. [Роберт] Левандовский (форвард сборной Польши - прим. ТАСС) - топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста. Круто, что оба матча сборная может сыграть при своих болельщиках, если получится собрать полные трибуны - это еще добавит уверенности и сил".

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.