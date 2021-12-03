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Паралимпиада в Токио

Победители и призеры Паралимпиады-2020 получили около 600 млн рублей по поручению главы РФ

Российская команда на соревнованиях в Токио завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 39 бронзовых медалей
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победители и призеры XVI Паралимпийских летних игр в г. Токио получили около 600 млн рублей в качестве денежной компенсации по поручению президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

На XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио сборная России завоевала 118 медалей, что стало рекордным показателем выступления на Паралимпиадах. Команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград и заняла 3 место по количеству завоеванных медалей.

"13 сентября в Кремле во время церемонии вручения государственных наград спортсменам-паралимпийцам президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение дополнительно поощрить победителей и призеров Игр в Токио, - сказал Павел Рожков. - В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Минспорту России были выделены денежные средства из резервного фонда. Денежные средства были получены Паралимпийским комитетом России в форме субсидии от Минспорта России и направлены на личные лицевые счета всем 115 спортсменам, ставшим победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио. В общей сложности на выплаты было выделено около 600 миллионов рублей".

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Паралимпиада в Токио
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