Победители и призеры Паралимпиады-2020 получили около 600 млн рублей по поручению главы РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победители и призеры XVI Паралимпийских летних игр в г. Токио получили около 600 млн рублей в качестве денежной компенсации по поручению президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

На XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио сборная России завоевала 118 медалей, что стало рекордным показателем выступления на Паралимпиадах. Команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград и заняла 3 место по количеству завоеванных медалей.

"13 сентября в Кремле во время церемонии вручения государственных наград спортсменам-паралимпийцам президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение дополнительно поощрить победителей и призеров Игр в Токио, - сказал Павел Рожков. - В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Минспорту России были выделены денежные средства из резервного фонда. Денежные средства были получены Паралимпийским комитетом России в форме субсидии от Минспорта России и направлены на личные лицевые счета всем 115 спортсменам, ставшим победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио. В общей сложности на выплаты было выделено около 600 миллионов рублей".