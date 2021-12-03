Имя нового главного тренера футбольного клуба "Ротор" назовут на следующей неделе

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Главного тренера волгоградского "Ротора", выступающего в Олимп - Футбольной национальной лиге, назначат на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

"Главный тренер будет назначен в ближайшее время. Я думаю, это произойдет на следующей неделе. Мы привыкли работать с фактами, с документами. Пока контракт с новым главным тренером не подписан, нет смысла его представлять", - сказал Рекечинский.

Возможных кандидатур на место главного тренера "Ротора" журналистам не назвали.

В ноябре "Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Хохлов возглавлял волгоградский клуб с мая 2021 года. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Жданов.