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Футбол в России

Имя нового главного тренера футбольного клуба "Ротор" назовут на следующей неделе

В ноябре клуб объявил об уходе Дмитрия Хохлова

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Главного тренера волгоградского "Ротора", выступающего в Олимп - Футбольной национальной лиге, назначат на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

"Главный тренер будет назначен в ближайшее время. Я думаю, это произойдет на следующей неделе. Мы привыкли работать с фактами, с документами. Пока контракт с новым главным тренером не подписан, нет смысла его представлять", - сказал Рекечинский.

Возможных кандидатур на место главного тренера "Ротора" журналистам не назвали.

В ноябре "Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Хохлов возглавлял волгоградский клуб с мая 2021 года. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Жданов.

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