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Биатлон

Российский биатлонист Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Норвегии

Россиянин не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах
Антон Бабиков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Антон Бабиков
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Россиянин Антон Бабиков занял первое место в спринте на втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в норвежском Шушене.

Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 32,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе и третье место заняли спортсмены из Норвегии Филип Андерсен (отставание 0,9 секунды; 1 промах) и Хёвард Богетвейт (+9,8; 1) соответственно.

Россиянин Ильназ Мухамедзянов стал восьмым (+59,4; 3), Евгений Гараничев - 11-м (+1.02,2; 0), Никита Поршнев - 41-м (+2.17,3; 3).

Кирилл Стрельцов не принял участия в гонке из-за простуды.

Второй этап Кубка IBU завершится 4 декабря.

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