Российская скелетонистка Тарарыченкова впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира

ТАСС, 3 декабря. Россиянка Алина Тарарыченкова заняла второе место на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.

По итогам двух заездов первое место заняла представительница Германии Тина Херман, показав результат 1 минута 55,36 секунды. Отставание Тарарыченковой составило 0,31 секунды. Третьей стала австрийка Жанин Флюк (+0,37 секунды). Юлия Канакина стала седьмой (+0,49), Елена Никитина - 11-й (+1,06).

Для Тарарыченковой завоеванное серебро стало первым на этапах Кубка мира, ранее ее наивысшим достижением на профессиональном уровне было четвертое место на чемпионате мира 2021 года в Альтенберге.

Никитина потеряла первую строчку в итоговой турнирной таблице Кубка мира, она занимает третье место, набрав 586 очков. Лидером стала представительница Нидерландов Кимберли Бос (596 очков), второе место занимает Тарарыченкова (594).

Этап в Альтенберге завершится в пятницу.