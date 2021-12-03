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Зимние олимпийские виды спорта

Российская скелетонистка Тарарыченкова впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира

Первое место заняла Тина Херман из Германии, третье - представительница Австрии Жанин Флок
Алина Тарарыченкова EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Алина Тарарыченкова
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 3 декабря. Россиянка Алина Тарарыченкова заняла второе место на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.

По итогам двух заездов первое место заняла представительница Германии Тина Херман, показав результат 1 минута 55,36 секунды. Отставание Тарарыченковой составило 0,31 секунды. Третьей стала австрийка Жанин Флюк (+0,37 секунды). Юлия Канакина стала седьмой (+0,49), Елена Никитина - 11-й (+1,06).

Для Тарарыченковой завоеванное серебро стало первым на этапах Кубка мира, ранее ее наивысшим достижением на профессиональном уровне было четвертое место на чемпионате мира 2021 года в Альтенберге.

Никитина потеряла первую строчку в итоговой турнирной таблице Кубка мира, она занимает третье место, набрав 586 очков. Лидером стала представительница Нидерландов Кимберли Бос (596 очков), второе место занимает Тарарыченкова (594).

Этап в Альтенберге завершится в пятницу.

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Зимние олимпийские виды спорта
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