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КХЛ

Завоеванный "Авангардом" Кубок Гагарина выставлен перед ареной в Дубае

Вынесенный матч КХЛ в ОАЭ между "Авангардом" и "Ак Барсом" пройдет в пятницу
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/. 3 декабря. /ТАСС/. Кубок Гагарина, который весной нынешнего года был завоеван омским хоккейный клубом "Авангард", выставлен для обозрения перед "Кока-Кола Ареной" в Дубае. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги "Авангард" - "Ак Барс" пройдет в Дубае 3 декабря, начало в 17:15 мск.

Кубок выставлен на фоне баннера с изображением игроков и главного тренера омской команды. Трофей может сфотографировать любой желающий.

Матч "Авангард" - "Ак Барс" пройдет в рамках российской выставки "Экспо" вместе с ледовым шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Спящая красавица", которое состоится 4 декабря.

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