Бюст действующему президенту ФСБР Мамиашвили установлен на аллее славы ЦСКА

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бюст президента Федерации спортивной борьбы России, вице-президента Объединенного мира борьбы Михаила Мамиашвили установлен в пятницу на аллее спортивной славы ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В торжественном мероприятии приняли участие президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович, начальник ЦСКА Артем Громов, директор ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" Георгий Брюсов, заслуженный тренер России Анатолий Маргиев, а также члены сборной России по спортивной борьбе.

"Почему-то мне сразу вспомнилась сцена, как на пенсию провожали героя Евстигнеева в фильме "Старики-разбойники", когда он, наслушавшись добрых речей, решил остаться. Но если серьезно, происходящее сегодня действительно имеет для меня большое значение, - рассказал Мамиашвили. - Конечно, это была не моя инициатива, это было коллегиальное решение специальной комиссии, в которую входят достойные люди, сами прошедшие непростой путь в спорте. И это - дань традициям ЦСКА".

"ЦСКА стал огромной частью моей жизни, и я благодарен вооруженным силам СССР и этой стране, которая дала мне, парню из маленького городка, реализовать себя. Эти люди, и прежде всего мой тренер, они всегда были рядом со мной, и главное, что они сделали для меня, - вложили в мой мозг чувство ответственности и любви к свободе, они дали мне шанс, - подчеркнул Мамиашвили. - Все, с кем я сталкивался в ЦСКА, - особое поколение, мне кажется, они были чуть другими, они реализовывали меня, и такого доброго отношения ко мне я нигде не встречал. Я скромно благодарен им за поддержку, за возможности, и за то, что они иногда закрывали глаза на мои, возможно, не совсем точные решения, и все это происходило вокруг общего желания сохранить традиции великого спортивного общества Вооруженных сил России, ЦСКА".

Мамиашвили выступал за ЦСКА с 1981 года, в 1983 году стал самым молодым участником чемпионата мира, где был признан самым техничным борцом. Полковник Вооруженных сил России Мамиашвили возглавлял спортивный клуба ЦСКА с 1998 по 2002 год. "Это были непростые времена, и я благодарен министру обороны маршалу Игорю Сергееву, генералу Владимиру Исакову, генералу-полковнику Вячеславу Мелешко. В непростых условиях менялись ориентиры, шла подмена ценностей, в том числе и в спорте, но мое видение развития и существования клуба ЦСКА было ими полностью поддержано, и свою задачу на тот момент мы выполнили", - подчеркнул Мамиашвили.

Преданность спорту и традициям

"Особенно хотел бы отметить бескомпромиссную позицию Станислава Мечиславовича Лаговского, трагически погибшего в сентябре в автокатастрофе, светлая ему память, - сказал Мамиашвили. - Когда он был начальником ЦСКА (1992-1994), я пришел к нему зампредом. Клуб в те годы переживал сложные времена вместе со всей страной, и те, кто там тогда остался, и те, кто пришли со мной, выстояли".

Мамиашвили отметил, что ЦСКА и сегодня остается верен своим традициям, продолжая ковать славу российского спорта.

"Традиции российского футбола, борьбы, хоккея, фигурного катания - все это берегут и приумножают в ЦСКА сегодня. Наш новый олимпийский чемпион Муса Евлоев выступает за этот клуб, наша гениальная легкоатлетка Мария Ласицкене и многие другие славные спортсмены российской современности сегодня выступают под флагом ЦСКА, - рассказал Мамиашвили. - И я хотел бы сказать сегодня слова огромной благодарности Сергею Кужугетовичу Шойгу - он не просто поддерживает армейский спорт, он разделяет гордое наследие всего, что есть сегодня в спорте вооруженных сил".

Аллея спортивной славы ЦСКА была открыта 29 апреля 1983 года перед зданием офицерского клуба ЦСКА, событие было приурочено к 60-летию образования армейского клуба. В день открытия аллеи были установлены бюсты героев спорта, представлявших армейский клуб. Позже Аллея ЦСКА "переехала" к зданию управления армейского клуба, где находится и сейчас. В бронзовой шеренге ЦСКА 34 бюста прославленных армейских спортсменов, тренеров и спортивных деятелей, в числе которых Всеволод Бобров, Юрий Власов, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Анатолий Карпов, Анатолий Тарасов, Александр Гомельский, Виктор Тихонов, Владимир Сальников, Валерий Харламов и другие.