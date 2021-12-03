Крылов: КХЛ не потратила средств на проведение вынесенного матча в Дубае

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ставила своей задачей провести вынесенный матч между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в Дубае за счет спонсоров. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Вынесенный матч КХЛ "Авангард" - "Ак Барс" в ОАЭ начнется в пятницу в 16:15 мск. О проведении мероприятия было объявлено 17 октября.

"Когда мы с Геннадием Николаевичем Тимченко (председателем совета директоров КХЛ - прим. ТАСС) говорили об этом матче, стояла задача покрыть его за счет спонсоров. Лига не потратила денег на это мероприятие, - сказал Крылов. - Поэтому в рамках этого мероприятия появилось шоу, и не одно, а два, что позволит отбить затраты".

"Мы очень долго и тщательно взвешивали, как говорится, подходили к снаряду, понимая, что в Дубае провести такое мероприятие достаточно дорого. Помимо ледового шоу, мы проводили очень много бизнес-встреч в рамках мероприятия, которые в дальнейшем, в том числе и для брендов, которые проводят мероприятие, дадут дополнительный импульс к совместной деятельности с интерконтинентальными партнерами", - добавил Крылов.