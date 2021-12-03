Крылов: провести матч КХЛ в Дубае было сродни героическому поступку

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в Дубае был организован в сжатые сроки и при высоком уровне риска. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Вынесенный матч КХЛ "Авангард" - "Ак Барс" проходит в пятницу.

"Мы начали обсуждать этот проект по весне, а финальный ответ я дал в сентябре. Мы, что называется, долго подходили к снаряду, у нас был выбор: либо провести матч после Нового года с гарантией полного зала, либо в Дни России, но рисковать, - сказал Крылов. - Было мало времени на подготовку, к тому же игра в дни национального праздника, когда все уезжают".

"Также в это время проводится мировая серия по регби-7, и все экспаты уезжают туда, плюс мало российских туристов. Я считаю, что мы совершили героический поступок", - добавил он.

По словам Крылова, порядка 50 омских болельщиков "Авангард" привез на матч бесплатно.