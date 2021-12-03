Морозов сожалеет, что Зарипов не играет в матче КХЛ в Дубае

ДУБАЙ /ОАЭ/, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов выразил сожаление в связи с тем, что нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов не принимает участия в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" в Дубае. Об этом Морозов рассказал журналистам.

Матч "Авангард" - "Ак Барс" проходит в Дубае, идет первый период, счет - 0:0. Зарипов не попал в заявку на матч. 40-летний форвард в ближайшем матче может провести 1300-ю игру в чемпионатах России и стать первым отечественным игроком с таким показателем.

"Неприятно, что Зарипова нет, он был лицом матча со стороны "Ак Барса". Рассчитывали, что он сыграет, но мы не можем диктовать условия, это решает тренер. В список травмированных он не внесен, мы проверяли", - сказал Морозов.

В текущем сезоне Зарипов провел 17 матчей в КХЛ и набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи).