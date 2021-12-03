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Обновлено 

Лундквист: Дубай является необычным местом для проведения хоккейного матча

По мнению олимпийского чемпиона, для хоккея важно развиваться и расширять свои границы

ДУБАЙ /ОАЭ/. 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" швед Хенрик Лундквист назвал Дубай необычным местом для проведения хоккейного матча. Об этом он рассказал журналистам.

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В пятницу в Дубае прошел вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом".

"Это очень необычное место для хоккея. Здорово, что хоккей развивается и расширяет свои границы, и когда я получил приглашение посетить данное мероприятие, я его принял, - сказал Лундквист. - Впервые смотрю хоккейный матч вживую. У меня очень много друзей, считаю, что это такое уникальное событие дает возможность приобрести новых знакомых".

Швед также рассказал о том, как живет после того, как объявил о завершении своей карьеры в августе нынешнего года. "Я привыкаю к тому, что нахожусь не в игре. Хотелось больше быть в спорте, но время проходит, и я это понимаю. Сейчас я получаю удовольствие от жизни, провожу больше времени с семьей. Есть возможность больше путешествовать, поэтому я и в Дубае", - отметил он.

В новость внесены измения (18:50 мск) - добавлена цитата в четвертом абзаце.

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