Лундквист: Дубай является необычным местом для проведения хоккейного матча

В пятницу в Дубае прошел вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом".

"Это очень необычное место для хоккея. Здорово, что хоккей развивается и расширяет свои границы, и когда я получил приглашение посетить данное мероприятие, я его принял, - сказал Лундквист. - Впервые смотрю хоккейный матч вживую. У меня очень много друзей, считаю, что это такое уникальное событие дает возможность приобрести новых знакомых".

Швед также рассказал о том, как живет после того, как объявил о завершении своей карьеры в августе нынешнего года. "Я привыкаю к тому, что нахожусь не в игре. Хотелось больше быть в спорте, но время проходит, и я это понимаю. Сейчас я получаю удовольствие от жизни, провожу больше времени с семьей. Есть возможность больше путешествовать, поэтому я и в Дубае", - отметил он.

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