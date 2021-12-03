Хачатурянц: РПЛ принимает все возможные усилия для разрешения ситуации с болельщиками

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) сожалеет, что клубы могут остаться без поддержки со стороны части болельщиков в ближайших матчах, и приложит все усилия для разрешения этой ситуации. Об этом заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2 в матче 16-го тура РПЛ, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время гостевого матча чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" 4 декабря покинут трибуну, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд (1911 - год основания ЦСКА - прим. ТАСС), и призвали другие клубы поддержать акцию. Позже болельщики московских "Спартака", "Динамо", "Локомотива", санкт-петербургского "Зенита" и еще шести клубов РПЛ заявили о том, что поддержат акцию фанатов красно-синих.

"Болельщики - основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны РПЛ предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации", - заявил Хачатурянц.

Первый матч 17-го тура РПЛ пройдет в пятницу, "Зенит" на своем поле сыграет с "Ростовом". Встреча начнется в 19:00 мск.