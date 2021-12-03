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НХЛ

Лундквист: Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки в НХЛ

Российский хоккеист с 749 шайбами занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги

ДУБАЙ /ОАЭ/. 3 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин имеет возможность побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом журналистам сообщил олимпийский чемпион, бывший вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" швед Хенрик Лундквист.

Овечкин забросил 749 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр, на первом месте Гретцки (894), на втором - Горди Хоу (801).

"Думаю, его статистика свидетельствует о том, что у него классный бросок, очень сложно останавливать шайбы после таких бросков. Что касается рекорда, то у него есть возможности, чтобы его побить, и если это случится, то это будет что-то невероятное", - сказал Лундквист.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
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