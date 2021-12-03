Около 130 тыс. человек приняли участие во Всероссийском паралимпийском уроке

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в Международный день инвалидов провел Всероссийский паралимпийский урок и онлайн-викторину с призами. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Традиционно Паралимпийский комитет России проводит мероприятия в рамках международной декады инвалидов. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой нами было принято решение о проведении на нашей странице в социальной сети "ВКонтакте" Всероссийского паралимпийского урока. Благодаря обширной информационной поддержке, которая охватила более 40 субъектов Российской Федерации, участниками урока стали около 130 тысяч человек. На нем наши паралимпийские чемпионы напомнили об успешном выступлении российской команды на Играх в Токио и рассказали о предстоящей зимней Паралимпиаде в Пекине", - сказал Рожков.

Спортивно-образовательные проекты ПКР "Паралимпийский урок" и "Будущие чемпионы", направленные на популяризацию паралимпийского спорта среди детей и подростков, реализуются с 2018 года.

"По окончании паралимпийского урока на нашем сайте состоялась онлайн-викторина, в которой участвовали 925 человек. Первых 10 человек, которые правильно ответили на наибольшее количество вопросов за наименьшее время, мы наградим памятными призами от нашего экипировщика "Форвард". Итоги викторины мы в ближайшее время опубликуем на нашем сайте", - добавил глава ПКР.

"Паралимпийский комитет России поддерживает пациентов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который возглавляет доктор Леонид Рошаль. К сожалению, в этом году в связи с пандемией мы не смогли приехать и лично поздравить детей, но тем не менее передали для них памятные подарки и самые теплые пожелания от нашей дружной паралимпийской команды", - сообщил Рожков.